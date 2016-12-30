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القضاء الفرنسى يرفض الإفراج عن سعد لمجرد

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القضاء الفرنسى يرفض الإفراج عن سعد لمجرد القضاء الفرنسى يرفض الإفراج عن سعد لمجرد

المطرب سعد لمجرد

ذكر موقع hespress المغربى آخر تطورات قضية الفنان سعد لمجرد، المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية، حيث قال الموقع، إن جلسة اليوم الجمعة، من محاكمة المطرب المغربى سعد لمجرد لم تسفر عن أى جديد، باستثناء رفض قاضى محكمة قصر العدالة بباريس الإفراج المؤقت عنه، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة مقبلة لم يتم تحديد موعدها بعد.

وأضاف الموقع المغربي، أن قضية لمجرد الذى قضى بسببها داخل السجن أكثر من شهرين، ستطول إلى العام المقبل، خاصة أن هيئة الدفاع كانت تنتظر من المحكمة قبول طلب إطلاق السراح المؤقت لموكلها، بعد تدعيم ملف الدفاع بقرار المحكمة الأمريكية بنيويورك طى ملف القضية المتعلقة باتهام لمجرد باغتصاب فتاة أمريكية سنة 2010 بشكل نهائى.

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