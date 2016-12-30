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روسيا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول الهدنة بسوريا

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روسيا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول الهدنة بسوريا روسيا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول الهدنة بسوريا

>كتب هاشم الفخرانى

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ،اليوم الجمعة، إن روسيا أرسلت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول التقدم بالهدنة في سوريا وتأمل بأن يجرى التصويت عليه غدا السبت.

 

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان ومسئول بالمعارضة، قال إن اشتباكات اندلعت بين مقاتلى المعارضة وقوات السورية بعد أقل من ساعتين من سريان وقف إطلاق النار فى أول انتهاكات للاتفاق الذى ساندته روسيا وتركيا.

 

وأضاف المرصد أن المعارضة المسلحة انتهكت اتفاق الهدنة واستولت على موقع فى محافظة حماة.

 

وقال محمد رشيد المتحدث باسم جماعة جيش الأنصار المعارضة إن القوات الحكومية انتهكت الهدنة وقصفت مناطق فى قريتى عطشان وسكيك فى محافظة إدلب المتاخمة لحماة.


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