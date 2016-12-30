بالصور.. قيادات أمنية لأهالى بلطيم: نبذل جهدا كبيرا لضبط الخارجين على القانون

كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى عدد من القيادات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ مجموعة من أهالى بلطيم، وكبار العائلات وبيت العائلة فى بلطيم، بحضور العميد خالد عبد الحميد مساعد المباحث الجنائية لقطاع مصلحة الأمن العام لمنطقة وسط الدلتا، العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث بلطيم، أكدوا خلالها أن قوات الأمن تبذل جهدا كبيرا للقبض على جميع الخارجين على القانون، خاصة بعد مطالبة الأهالى بإلقاء القبض على مسجل خطر قتل شابا وأصاب والده وفر هارباً.

من جهته قال العميد خالد عبد الحميد، مساعد المباحث الجنائية لقطاع مصلحة الأمن العام لمنطقة وسط الدلتا، إن أهالى بلطيم أحيوا ما تربى عليه أجدادنا فى اللجوء لكبار العائلات لحل المشكلات، موضحا أن ما حدث بمدينة بلطيم ليس مجرد قضية قتل عادية، ولكن قضية تعدى خارج على القانون على رجل ونجله يحرسان أرضهم، مؤكداً أن هناك قيادات من الوزارة وأمن وسط الدلتا وأمن كفر الشيخ لإلقاء القبض على الخارجين على القانون بمساعدة الأهالى.

وقال ياسر العسقول، من أهالى بلطيم، إنهم قرروا إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم، الجمعة، لمطالبة رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهمين، استجابة لولد المجنى عليه بالاتفاق مع رجال الأمن .

وكان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا، من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوصول محمود أحمد أحمد برهان، 24 سنة، مزارع، مقيم بمنطقة أبو شعلان التابعة لمركز البرلس لمستشفى بلطيم المركزى جثة هامدة، وإصابة والده أحمد برهان 53 سنة فلاح مصاب بطلق نارى بمنطقة الكتف.

وانتقل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، والعميد توفيق جاد رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد محمد عبد العزير، رئيس مباحث البرلس، لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل جثة المجنى عليه والمصاب إلى مستشفى بلطيم المركزى.

وكشف فريق البحث أن خلافا نشب بين المجنى عليه محمود أحمد برهان ووالده "طرف الأول" وآخرين بسبب خلافات سابقة بينهم لاعتقاد المتهمين قيام "الطرف الأول" بالإرشاد عنهم فى عدد من القضايا، وتوجهوا لهم فى أراضيهم وتعدوا عليهم.

وقام أفراد الطرف الثانى بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه ووالده، أسفرت عن مصرع الابن وإصابة والده بطلقات نارية بمنطقة الكتف، ولاذوا بالفرار، وبسؤال المجنى عليه، أقر بمضمون ما تم التوصل إليه من تحريات فريق البحث.

ونظم أهالى مدينة بلطيم وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة بلطيم للمطالبة بإلقاء القبض على الجناة، وتجار المخدرات والمسجلين الخطر الذين يثيرون الرعب بالمدينة، ما دفع قيادات إدارة البحث الجنائى بالوزارة وقيادات مديرية الأمن الانتقال لبلطيم لضبط الخارجين على القانون.