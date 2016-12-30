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معرض التربية والتعليم يجذب زوار مهرجان "كويت السلام–مصر المحبة" بشرم الشيخ

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معرض التربية والتعليم يجذب زوار مهرجان "كويت السلام–مصر المحبة" بشرم الشيخ معرض التربية والتعليم يجذب زوار مهرجان "كويت السلام–مصر المحبة" بشرم الشيخ

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

جذب معرض الفنون والقرائية التى شاركت به وزارة التربية والتعليم فى مهرجان " كويت السلام المحبة" زوار المهرجان الذى دعا إليه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ونظم المعرض تحت رعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وإشراف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

 وتفقد المعرض يحيى راشد وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والشيخ محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة برفقتهم اللواء محمود عيسى السكرتير العام ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والنائب عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ وأشادوا بالأعمال الفنية لطلاب المدارس التى تعبر عن حب الوطن والانتماء له وخاصة أعمال طلاب جنوب سيناء.

 واستمع الزوار لشرح من الدكتورة رباب إمام مدير عام مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والدكتورة هناء قاسم مدير عام القرائية بوزارة التعليم وهشام كمال موجه عام التربية الفنية بجنوب سيناء وإبراهيم صبحى مدير القرائية بتعليم جنوب سيناء.

 ومن جانبه، أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن معرض وزارة التربية والتعليم المشارك فى مهرجان" مصر المحبة – كويت السلام" ضم أعمالا فنية متميزة لطلاب مدارس الجمهورية فى فى الرسم والفنون التشكيلية، بالإضافة للقرائية لأعمال تعبر عن حب الوطن والانتماء.

 

 

 

 


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