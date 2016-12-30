مساعد وزير الداخلية يؤكد إجراءات تأمين الكنائس قبل أعياد الميلاد

الإسكندرية - هناء أبو العز

عقد اللواء هشام لطفى، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، عددًا من اللقاءات صباح اليوم الجمعة، مع القيادات الأمنية والكهنة ومسئولى المنشآت الكنسية والأديرة والعمد والمشايخ بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، بحضور اللواء عادل التونسى، للتأكيد على اتخاذ كل التدابير والاحتياطات والإجراءات التأمينية اللازمة لإجهاض أية محاولات من شأنها المساس بالوضع الأمنى بالبلاد، والتأكيد على توفير جو احتفالى سعيد للإخوة المسيحيين.

وأكد لطفى تشديد الإجراءات الأمنية على المؤسسات الدينية، ووضع كاميرات فى الأماكن المحيطة بالكنائس، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات، والاشتباه فى أى شخص غريب يحمل أى حقائب أو مواد غريبة، وشدد لطفى على توعية العاملين بالكنائس ومسئوليها، بملاحظة الأشخاص الغريبة، والإبلاغ عن أى بلاغات أو تحذيرات أيًا كانت.