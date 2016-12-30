إزالة 12 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

نفذت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة إزالة بالتنسيق مع الزراعة والري والطرق وأملاك الدولة والوحدة المحلية، وتم إزالة 12 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز العدوة شمال المنيا.

وقامت حملة مكبرة بمركز العدوة، مدعومة بقوات التأمين من إدارة قوات الأمن أسفرت عن تنفيذ عدد 12 حالة إزالة على الرقعة الزراعية بقرى "ساوى- سلاقوس".

وأضاف اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن التصدى للخارجين علي القانون والإضرار بإقتصاد البلاد، من خلال التعدى بالبناء علي الرقعة الزراعية.