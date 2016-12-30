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رئيس بنما السابق يزور المعالم السياحية والأثرية بأسوان

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رئيس بنما السابق يزور المعالم السياحية والأثرية بأسوان رئيس بنما السابق يزور المعالم السياحية والأثرية بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

التقى مجدى حجازى محافظ أسوان برئيس دولة بنما السابق أريستيدس رويو، اليوم الجمعة، خلال زيارته السياحية التى يقوم بها للمحافظة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.

ورحب مجدى حجازى بالرئيس البنمى السابق نيابة عن أهل أسوان، موضحًا أن أسوان استضافت الفترة الماضية العديد من المؤتمرات الدولية والوفود الدبلوماسية والسياحية، كما أنها ترحب بالسائح البنمى للاستمتاع بطقسها المعتدل وطبيعتها الساحرة وأثارها الخالدة.

وأكد أريستيدس رويو، سعادته بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال والاهتمام الذى لمسه من أهالى أسوان ومحافظها، بجانب الطقس المعتدل والشمس المشرقة ، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر خلال هذه الفترة تأتى من منطلق حرصه لدعم السياحة بها والتأكيد على مدى الأمن والأمان والاستقرار الذى تشهده حالياً وتوصيل رسالة لمساندة والوقوف بجانبها، كما أن زيارته تأتى تخليدا للعلاقة الوطيدة التى كانت تربطه بالرئيس الراحل أنور السادات وحبه وعشقه لمصر .

الجدير بالذكر، أن الرئيس البنمى السابق تستغرق زيارته لأسوان 4 أيام بدءًا من 27 إلى 30 ديسمبر الحالى ضمن برنامج زيارة حافل لمدن أسوان والأقصر والقاهرة ويصطحب 13 فردًا من أفراد أسرته. 

وزار رئيس بنما السابق وأسرته، المعالم السياحية والأثرية فى أسوان عقب تحركهم من محافظة الأقصر الثلاثاء الماضى على متن أحد الفنادق العائمة ومنها زيارة معبدى إدفو وكوم أمبو ، بجانب زيارة معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضاً معبد فيلة والمسلة الناقصة .

 

 

 

 

 

 

 


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