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التحريات الأولية: إطلاق نار بجوار استراحة الضباط بقنا لم يكن بقصد الهجوم

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التحريات الأولية: إطلاق نار بجوار استراحة الضباط بقنا لم يكن بقصد الهجوم التحريات الأولية: إطلاق نار بجوار استراحة الضباط بقنا لم يكن بقصد الهجوم

>قنا – وائل محمد

أفاد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية بقنا تجرى تحقيقات فى واقعة إطلاق شخصين يستقلان دراجة بخارية، نارا بجوار استراحة للضباط بعد أن رصدت الخدمة المعينة لحراسة ضباط الشرطة، وقوف شخصين على مسافة 100 متر، وباقتراب أفراد الأمن منهما أطلقا أعيرة نارية فى الهواء وفرا هاربين.

وأكد المصدر أن التحريات الأولية كشفت أن أحد الأمناء اقترب من الدراجة البخارية، أثناء تمشيط سور استراحة ضباط الشرطة بمنطقة الحصواية، أطلق مجهولان أعيرة نارية وفروا هاربين، وأن التحقيقات كشفت أن إطلاق النار لم يكن بغرض الهجوم، وأن أجهزة الأمن بدأت توسيع دائرة الاشتباه فى المنطقة، وفحص المشتبه فيهم للتوصل إلى هوية مطلقى الأعيرة النارية.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث، بقيام مجهولين بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء بالقرب من استراحة الضباط بعد محاولة أمين شرطة ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


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