المقاصة ينفرد بصدارة المركز الثاني بعد فوزه على الشرقية

أنهي فريق مصر المقاصة الدور الاول بالدوري في المركز الثاني بعد ان حقق الفوز علي ضيفه الشرقية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة بستاد الفيوم في الاسبوع الـ17 من الدوري الممتاز.

تقدم مصر المقاصة بالهدف الاول في الدقيقة 23 عن طريق احمد عبد الظاهر,واحرز ايريك تراورى الهدف الثاني في الدقيقة 34، واحرز حسام حسن هدف الشرقية الوحيد في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد المقاصة الي 40 نقطة منفرادا بالمركز الثاني,ولديه مباراة مؤجلة مع الزمالك,فيما اصبح الشرقية في موقف صعب مع نهاية الدور الاول حيث اصبح في المركز الاخير برصيد 8 نقاط.