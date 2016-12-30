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بالصور ..القبض على عصابة سرقة المواشي بالغربية وبحوزتهم أسلحة

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بالصور ..القبض على عصابة سرقة المواشي بالغربية وبحوزتهم أسلحة بالصور ..القبض على عصابة سرقة المواشي بالغربية وبحوزتهم أسلحة

>الغربية إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواشي بدائرة مركز زفتي وبحوزتهم مواشي ومبالغ مالية وأسلحة نارية يستخدموها في  سرقاتهم.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير امن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية تلقى معلومات وجود تشكيل تخصص بسرقة مواشي الأهالى.

وتشكل فريق بحث برئاسة  العقيد وليد الجندي رئيس فرع  البحث بزفتي والسنطة والمقدم علي أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتي وضباط البحث الجنائي بمركز زفتي لتحديد وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهـــم وتنفيذاً لخطة البحث الموضوعة وكشفت التحريات قيام كل من خالد ف م ص  64 عاما عاطل  مقيم بقرية الحادقة مركز الفيوم  مسجل شقي خطر تحت رقم 1085 فئه أ(قتل) سبق اتهامه فى القضية رقم 218/343 جنايات قسم شرطة 6 أكتوبر 199 قتل عمد وسرقة، وسيد ع ع ق  عاما 55 عاطل مقيم بقرية الحادقة مركز الفيوم  سبق اتهامه فى 4  قضايا ( قتل عمد – سرقات سيارات و تزويرو شيك) آخرهم القضية رقم 1230 جنح مركز الفيوم 1992   قتل عمد.

وسيد ح ق ج 32 عاما  عاطل وشهرته سيد الافريقى مقيم بقرية منشأه دامو مركز الفيوم  وله محل إقامة بآخر دمنهور البحيرة - وسبق اتهامه فى  43 قضية سلاح ناري و سرقة  و حمدي ع ال ع م   عاما 43 عاطل مقيم بقرية منشأه دامو  مركز الفيوم، سبق اتهامه فى 5 قضايا ( سلاح ناري - مخدرات – سرقه مواشي ) آخرهم القضية رقم 4958 إداري مركز الفيوم 2016 ( سلاح ناري) وزكريا ال ح ت وشهرته  قدري  47  عاما عاطل  مقيم بندر زفتي وله محل إقامة أخر بمركز الحامول   كفر الشيخ  مسجل شقي خطر تحت رقم 240 فئه ج  سرقة مواشي  سبق اتهامه فى عدد (4) قضايا (سرقه مواشي ) آخرهم القضيه رقم 25642 جنح مركز الحامول 2001 ( سرقه مواشي)  و محمود م ع ال  31 عاما عامل مقيم بندر زفتي سبق اتهامه فى عدد (3) قضايا سرقه بالإكراه - سرقه  آخرهم القضيه رقم 18513 جنح مركز ميت غمر 2007 ( سرقة بالإكراه) حماده ج ال ع 31 عاما عاطل  مقيم منشأه دامو  مركز الفيوم  وحماده ش ك ع س25  مقيم سيلا  مركز الفيوم  وخالد ع ع ح 41عاما مقيم سيلا – مركز الفيوم.

وتبين تكوينهم تشكيلا تخصص فى ارتكاب (سرقات المواشي) مستخدمين سيارة نقل ملك الثاني وبحوزتهم الأسلحة النارية لاستخدامها فى ارتكاب جرائمهم وبحوزة الثالث سلاح ناري ( بندقيه خرطوش - السيارة رقم 8279 ب ى ج ملك الثاني - 8 رأس ماشيه مختلفة الأنواع و4500 جنيه. 

 وبمواجهه المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الوقائع الموردة بالقضية رقم 10399 جنح قسم زفتي 2016 عن بلاغ / محمد ع م ال س53 فلاح - مقيم عزبة الصوامع   بندر زفتي باكتشافه سرقة  (8) رأس ماشيه من داخل حظيره المواشي الخاصة به بعزبة الحكيم  بندر زفتي والقضيه رقم 33668 جنح مركز زفتي 2016 عن بلاغ  صبحي م إ ال س48 تاجر ماشيه  مقيم بقرية حانوت- مركز زفتي  باكتشافه سرقة عدد  6 رؤوس ماشية  10 أغنام من داخل حظيره المواشي الخاصة به وتقدر قيمة المسروقات بحوالي  145 ألف جنيه  .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


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