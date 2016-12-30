ما حقيقة زواج النجمة العالمية أديل؟

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النجمة الشهيرة أديل Adele تزوجت حبيبها ووالد طفلها سيمون كونيكي Simon Konecki.

وجاءت هذه الأخبار إثر التقاط عدسات الباباراتزي صوراً لها تظهر ارتداء النجمة البالغة من العمر 28 عاماً خاتماً في إصبعها، يُرجح أن يكون خاتم الزواج في يدها.

وكانت أديل بإطلالة عملية بسيطة خلال جولة تسوّق في لوس أنجلوس عندما التقطت لها الصور.

يُشار إلى أنّ النجمة العالمية أديل كانت ألمحت كثيراً مؤخّراً إلى إمكانية ابتعادها قليلاً عن عالم الفن لتتفرّغ لابنها أنجلو البالغ من العمر 4 أعوام، ولإنجاب طفل آخر وتأسيس عائلة.