أول موقف لهيفا بعد تأجيل عرض مسلسل"مولد وصاحبه غايب"

نفى مصدر مقرّب من هيفا وهبي الكلام الذي صدر على لسان مدير أعمالها في مصر محمد سرور عن إمكانية مقاضاة منتج مسلسل "مولد وصاحبه غايب" محمد فوزي، بسبب تأجيله عرض هذا العمل للسنة الثانية على التوالي. وأوضح المصدر أنّه لا يحقّ من الناحية القانونيّة لـ"هيفا" أو لأيّ فنّان، شارك في العمل، اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المنتج محمد فوزي، لكون المسلسل ملكه ويحقّ له التصرّف به تصرّف المالك بملكه وأن يبيعه بالسعر الذي يراه مناسباً.

من ناحية أخرى لا تخفي هيفا انزعاجها بسبب تأجيل عرض المسلسل، بخاصة وأن المنتج محمد فوزي استعجلها لتصوير المشاهد المتبقية منه لكي يكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك، الأمر الذي جعلها تمكث في مصر عدة أسابيع للتفرغ للعمل، حتى انها مدّدت إقامتها هناك بسبب حالة وفاة لدى المخرجة شيرين عادل أدت إلى تعطيل التصوير، وكان من الطبيعي أن تتضامن هيفا معها بسبب هذا الظرف الطارئ ولم تغادر مصر إلا بعد إنجاز التصوير.