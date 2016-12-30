لماذا نقلت ابتسام تسكت إلى المستشفى على وجه السرعة؟

المغرب- حسناء عتيب

نقلت الفنانة ابتسام تسكت صباح أمس، لإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء إثر تعرضها لوعكة صحية، بعد إحساسها بألم شديد ببطنها معتقدة أنه تسمم، لتفاجأ فيما بعد بأنها تعاني من " الزائدة الدودية "، ليتم إدخالها لغرفة العمليات في حالة مستعجلة.

وطلب رحال الوزاني مدير أعمال المغربية ابتسام تسكت من جمهورها المغربي والعربي الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعدما دخلت إلى المستشفى صباح اليوم من أجل إجراء عملية جراحية. وكتب رحال على حسابه الخاص بموقع "انستقرام": "كم هي محتاجة لدعواتكم محبيها... أدعوا لها من قلبكم بنجاح العملية إنشاء الله"، إلا أنه لم يكشف عن المشكل الصحي الذي تعاني منه ابتسام أو عن المستشفى الذي ستخضع فيه للعملية".

وعشية اليوم ذاته، نشر على الصفحة الرسمية للفنانة ابتسام تسكت تدوينة يبشرون فيها محبي ابتسام أنها بخير جاء فيها"محبي الفنانة ابتسام تسكت: "نطمئنكم الحمد لله هي بخير وتم خروجها من غرفة العمليات ،بالسلامة بفضل من الله ثم فضل دعواتكم لها بعد إزالة الزائدة الدودية، ولكن بطبيعة الحال تحتاج الوقت للراحة".

يذكر أن ابتسام تسكت قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهد فيلمها الذي أدت فيه دور البطولة تحت عنوان"ألو ابتسام".