كيفانش تاتليتوغ وجانسو ديري رجل وامرأة العام 2016 في تركيا

عمان- سميرة حسنين

في كل عام، يتم من قبل إدارة تحرير النسخة التركية من مجلة GQ العالمية والجمهور التركي اختيار مجموعة من المبدعين النساء والرجال المتميزين والملهمين والأنيقين بعطاءاتهم وشخصياتهم الإنسانية الجذابة ليتم تكريمهم في حفل فني ساهر كرجل العام القوي والملهم والجذاب والمتطور في مجاله، وكامرأة العام الجذابة، القوية ، الملهمة،المتطورة في مجالات الموسيقى والرياضة والفن والإعلام وغيرها من المجالات الأخرى المتعددة . وكان من أبرز الفائزين باللقب هذا العام:

كيفانش تاتليتوغ: رجل العام 2016

- الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بجسور بطل (الشجاع والجميلة) الذي فاز بلقب رجل العام 2016عن فئة التمثيل كأفضل ممثل تركي ،وجاء فوزه هذا ليجعل عام 2016 هو العام الأكثر حظاً له على كافة الأصعدة الفنية والشخصية،فقد تزوج في فبراير 2016 من زوجته الستايلست ومصممة الأزياء باشاك ديزير،وحقق مسلسله الجديد (الشجاع والجميلة) مع توبا بويوكستون أعلى نسبة مشاهدة في الرايتنغ جنباً إلى جنب مع مسلسل (أنت وطني) لبطله خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان في تركيا ،وفاز كيفانش تاتليتوغ أخيراً في ديسبمر 2016 بلقب أفضل ممثل ورجل العام عن فئة التمثيل لعام 2016 من مجلة GQ التركية،وسبقه للفوز باللقب نفسه عام 2015 الفائت الممثل التركي خالد آرغنش.

كما فاز صديقه المقرب الرياضي الهولندي ويسلي شنايدر بلقب الرياضي الأكثر شعبية لعام 2016.

جانسو ديري: إمرأة العام 2016.

وفازت الممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بزينب بطلة مسلسل (أمي) الذي يحتل المركز الأول في الرايتنغ أسبوعياً مساء كل ثلاثاء - بلقب امرأة العام 2016 في تركيا،وسبقتها للفوز باللقب نفسه عام 2015 الفائت الممثلة ساريناي ساريكايا.