«قومي المرأة ببني سويف» يوزع 130 بطانية و50 قطعة ملابس شتوية علي القري الفقيرة‎

المراسل : محمد شعبان

> وزع فريق من المجلس القومي للمرأة بفرع بني سويف، برئاسة نارمين محمود ،عددًا من البطاطين والملابس الشتوية وحلوي المولد النبوي الشريف علي الأسر الأكثر فقرًا بقري المحافظة.

وقام فريق برئاسة مني عبد الله، عضو المجلس، ومحمد أبو طالب، مسئول الشباب بالمجلس فرع بني سويف، بتوزيع 100 بطانية علي فقراء قري دنديل وكوم أبو خلاد بمركز ناصر، 30 بطانية و40 علبة من حلوي المولد النبوي الشريف علي أهالي عزبة القمص بقرية تزمنت الغربية بمركز بني سويف و50 قطعة ملابس شتوية متنوعة علي أهالي قرية بني صالح بمركز الفشن.