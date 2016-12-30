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توزيع 4 آلاف كرتونة سلع مدعمة على أهالي «الجبل الأصفر» بالخانكة

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توزيع 4 آلاف كرتونة سلع مدعمة على أهالي «الجبل الأصفر» بالخانكة توزيع 4 آلاف كرتونة سلع مدعمة على أهالي «الجبل الأصفر» بالخانكة

أرشيفية

وزع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع محافظة القليوبية، 4 آلاف كرتونة مدعمة على أهالي منطقة الجبل الأصفر بمركز الخانكة، تضم بعض السلع الغذائية المدعمة بسعر 25 جنيهًا، وذلك كدعم من القوات المسلحة لمواجهة ارتفاع السلع.

وقال رئيس مدينة الخانكة، مجدى نجاح، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن سيارات بيع السلع الخاصة الغذائية التابعة للقوات المسلحة شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين من مختلف مناطق قرية الجبل الأصفر على شراء الكراتين، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ووجه أهالي ومواطنوا الخانكة، الشكر للقوات المسلحة على تلك المبادرة.

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