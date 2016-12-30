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ضبط مصنع لجمع زجاجات الخمور وإعادة تعبئتها بمنتجات مغشوشة

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ضبط مصنع لجمع زجاجات الخمور وإعادة تعبئتها بمنتجات مغشوشة ضبط مصنع لجمع زجاجات الخمور وإعادة تعبئتها بمنتجات مغشوشة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

أغلقت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية مصنعًا بدون ترخيص يقوم بتعبئة زجاجات الخمور من الماركات العالمية بمنتجات مغشوشة.

 

وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "م.ا" 48 سنة صاحب مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة اللبان، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع زجاجات الخمور الفارغة "ماركات عالمية" وتعبئتها دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، داخل مخزن سرى، ويقوم بالغش والتدليس بتقليد ماركات عالمية وعلامات تجارية للخمور فى هذا المجال كما يقوم بوضع بندرول جديد عليها للتهرب من دفع الضرائب ولإيهام جمهور المستهلكين بقصد تضليل الجهات الرقابية مستغلاً الترويج لها خلال أعياد رأس السنة الميلادية وذلك بالمخالفة للقوانين.

 

تم استهداف المصنع وضبط 2620 زجاجة خمور مختلفة الأنواع مجهولة المصدر دون ثمة مستندات وحيازتها وعرضها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

وشن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط "ص.ج" 40 سنة صاحب مخبز حر، لقيامه بتجميع 35 زجاجة زيت تموينى مدعم، و62 عبوة سكر تموينى مدعم، و100 كجم من العجوة مجهولة المصدر، بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط "ا.ع" 28 سنة صاحب مخبز حر، لقيامه بتجميع 200 كجم من الدقيق البلدى المدعم، بقصد استخدامه بمخبزه، و"ا.ن" 35 سنة بائع، لحيازته وعرضه للبيع عدد 5000 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.


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مصر 365

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