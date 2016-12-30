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«الإفتاء»: تضخيم الحوادث الصغيرة تسويق مجاني للإرهاب

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«الإفتاء»: تضخيم الحوادث الصغيرة تسويق مجاني للإرهاب «الإفتاء»: تضخيم الحوادث الصغيرة تسويق مجاني للإرهاب

دار الافتاء

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المبالغة في التعامل مع التهديدات الإرهابية تصب في صالح الجماعات المتطرفة ويحقق أهدافها بنشر الرعب والفزع بين المواطنين، ما يرفع أسهم تلك الجماعات فيما يشبه عملية التسويق المجاني لها لاستعراض قوتها الوهمية.

وأوضح المرصد – في تقرير جديد اليوم الجمعة – أن المبالغة في رد الفعل الأمني أو السياسي تسهم في تحقيق مكاسب معنوية ومادية سهلة لتلك الجماعات الإرهابية التي تنتهز أي حادثة بسيطة لتعلن عن نفسها وتسارع إلى تبنيها قبل أن تسبقها جماعة أخرى, حيث يتم تصوير مثل هذه الحوادث الصغيرة وكأنها فتح مؤزر, وفي المقابل تتناول بعض وسائل الإعلام تلك الحوادث وكأنها تهديد وجودي للبلد المستهدف, ما يشكل عواقب وخيمة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.

وطالب المرصد،  بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية الدول الغربية ومواطنيها من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن تضخيم التهديدات الإرهابية لا يخدم الاستراتيجيات الأمنية في تلك الدول, بل يشكل تصعيدا وحافزا لتنامي نفوذ التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنتهز المعاملات الأمنية الشديدة والقاسية ضد الأقليات واللاجئين المسلمين لجذب وتجنيد عناصر جديدة ليصبحوا بعد ذلك قنابل موقوتة في قلب تلك الدول.

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