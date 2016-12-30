اغلاق جزئى بمحور 26 يوليو أعلى الطريق الصحراوى لمدة 3 أشهر

تجرى الإدارة العامة للمرور، أعمال توسعة وتطوير محور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالتعاون مع مرور الجيزة، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأحد المقبل ،وستشمل منطقة الأعمال 4 حارات مرورية ، واستقطاع حارة واحدة بكل اتجاه أثناء تنفيذ الأعمال بفواصل حركة خرسانية “نيوجيرسى”، وتسيير حركة المرور أعلى الكوبرى من خلال 3 حارات كاملة فى كل اتجاه، وستكون الأعمال ومعداتها بالكامل من داحل الحاجز الخرسانى المستقطع.

سيتم رفع 50 كمرة خرسانية، بواقع 25 كمرة بكل اتجاه زنة الواحد 100 طن يتم تصنيعها بموقع الأعمال بالجزيرة الوسطى أسفل المحور بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كما سيتم إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم، واستقطاع 3 حارات مرورية، وتسيير الحركة بثلاث حارات بكل اتجاه على 4 مراحل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أسفل محور 26 يوليو دون تعديلات مرورية؛ حرصا على سلامة السائقين ،و تم التنسيق لتكون تلك الأعمال خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات والإجازات الرسمية.