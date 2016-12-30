أخطاء ترتكب في التدبير المنزلي تجنبيها

بيروت- سيدتي. نت

"سيدتي. نت" يسلّط الضوء، في ما يأتي، على أبرز الأخطاء المرتكبة في التدبير المنزلي، بدون انتباه:

| المبالغة في استعمال المنظّفات، مثلًا: إن رشّ منظّف الزجاج، بكثرة، على لوح الزجاج، يتسبّب بتجمّعه على الجوانب، ممّا يصعب إزالته.

| تثبيت الرفوف على الجدار خلف الباب بهدف التخزين، الا أن هذا الأمر يعيق فتح الباب وإغلاقه، كما يساهم في تقشير طلاء الباب، في حال احتكاكه بالرفوف.

| تخزين الملابس من دون غسلها أو تجفيفها جيّدًا. علمًا بأنّه يصعب إزالة البقع عنها، إذا تُركت طويلًا.

| دعك السجّاد أثناء التنظيف، أو ضربه بقوّة، ما يتسبّب بإتلاف خيوطه.

| استخدام الأواني الزجاج لتخزين الطعام، ما يتسبب بكسرها بفعل الحرارة.

| استخدام الـ"نايلون" في حفظ الأطعمة لفترات طويلة؛ لأنه يسمح بتسرّب الملوّثات إليها.

| وضع أواني الـ"تيفال" تحت الماء البارد، وهي ساخنة، أو غسلها بالمساحيق القويّة، مثل الـ"كلور". بالمقابل، يُستحسن لهذه الغاية استعمال الصابون العادي والماء الدافئ.