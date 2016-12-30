أخطاء ترتكب في التدبير المنزلي تجنبيها
الجمعة 30-12-2016 19:25
بيروت- سيدتي. نت
"سيدتي. نت" يسلّط الضوء، في ما يأتي، على أبرز الأخطاء المرتكبة في التدبير المنزلي، بدون انتباه:
| المبالغة في استعمال المنظّفات، مثلًا: إن رشّ منظّف الزجاج، بكثرة، على لوح الزجاج، يتسبّب بتجمّعه على الجوانب، ممّا يصعب إزالته.
| تثبيت الرفوف على الجدار خلف الباب بهدف التخزين، الا أن هذا الأمر يعيق فتح الباب وإغلاقه، كما يساهم في تقشير طلاء الباب، في حال احتكاكه بالرفوف.
| تخزين الملابس من دون غسلها أو تجفيفها جيّدًا. علمًا بأنّه يصعب إزالة البقع عنها، إذا تُركت طويلًا.
| دعك السجّاد أثناء التنظيف، أو ضربه بقوّة، ما يتسبّب بإتلاف خيوطه.
| استخدام الأواني الزجاج لتخزين الطعام، ما يتسبب بكسرها بفعل الحرارة.
| استخدام الـ"نايلون" في حفظ الأطعمة لفترات طويلة؛ لأنه يسمح بتسرّب الملوّثات إليها.
| وضع أواني الـ"تيفال" تحت الماء البارد، وهي ساخنة، أو غسلها بالمساحيق القويّة، مثل الـ"كلور". بالمقابل، يُستحسن لهذه الغاية استعمال الصابون العادي والماء الدافئ.