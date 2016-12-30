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رواد "تويتر"يطالبون بسحب جنسية البرادعى بعد برومو حلقاته مع فضائية العربى

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رواد "تويتر"يطالبون بسحب جنسية البرادعى بعد برومو حلقاته مع فضائية العربى رواد "تويتر"يطالبون بسحب جنسية البرادعى بعد برومو حلقاته مع فضائية العربى

>كتبت مريم بدر الدين

طالب عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، بعد إذاعة برومو لقاءه على فضائية "العربى" ذات التوجه الإخوانى والممولة من قطر، والمقرر إذاعة أول حلقاته يوم 7 يناير المقبل.

واحتل الهاشتاج قائمة الأكثر تداول فى بعد دقائق من إطلاقه، وهاجم به رواد الموقع البرادعى، مؤكدين على موقفهم وطلبهم بضرورة سحب الجنسية منه، بسبب انتقاد أداء مؤسسات الدولة المصرية، وتحريض الشارع للخروج بتظاهرات يناير المقبل.

مستخدمو الهاشتاج الإعلامى الساخر، دعموا موقف القوات المسلحة، وطالب العديد من المغردين سحب الجنسية المصرية من "البرادعى"، بسبب سلوكه الهجومى على الجيش والدولة المصرية.

وكتب دكتور سعد قائلا :"إحنا لازم نسحب الجنسية من أى خاين وعميل معاكم حق ومن أى كلب بيفرط فى تراب وطنه، انا معاكم فى سحب جنسية الخونة والعملاء"، كما قال محمد كامل :"أنا موافق يتسحب جنسيته".

كما قال محمد بدر :"نعم لسحب الجنسية ..البرادعى خاين"، وقال حمادة :"الراجل الله متعرفش ليه ملة بس اللى متاكدين منه أنه عميل".

نشر الدكتور محمد البرادعى، "برومو" لحلقاته الحوارية التى سجلها مع قناة التليفزيون العربى المملوكة لدولة قطر، ويتحدث خلاله عن الأحزاب السياسية عقب ثورة 25 يناير، كما تناول عددا من الملفات الداخلية والخارجية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن قناة تليفزيون العربى سجلت 5 حلقات مع البرادعى مقابل مادى ضخم، للحديث عن الأوضاع الداخلية فى مصر، وعلى رأسها الملف الاقتصادى والسياسى والأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أن البرادعى شن هجوما شرسا على مؤسسات الدولة المصرية خلال الحوار الذى قررت القناة إذاعته الشهر المقبل.

 

 

 

 


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