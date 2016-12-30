الكاتدرائية تستعد لـ"عيد الميلاد".. ووكيل البطريركية: دعونا كبار الشخصيات

كتبت سارة علام

بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، العد التننازلى لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، على الرغم من أجواء الحزن التى خيمت عليها بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وما خلفه من شهداء.

وتضمنت الاستعدادات توزيع دعوات حضور القداس على الشخصيات العامة وكبار المسئولين ورجال الدولة، حيث أعلن مكتب القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، المسئول عن استقبالات العيد، عن توجيه الدعوات لكبار رجال الدولة والوزراء.

وقال القمص سرجيوس لـ"اليوم السابع"، إن زيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر طقس متبع كل عيد منذ زمن البابا شنودة، حيث يحرص على تهنئتنا بالمقر الباباوى كل عام، ترسيخا لمبادئ الوحدة الوطنية، وللعادة الجارية بين البابا وشيخ الأزهر فى تبادل تهانى الأعياد منذ سنوات.

وفى نفس السياق، واصلت اللجنة الهندسية المشرفة على أعمال التجديدات بالكاتدرائية إشرافها على أعمال التجديدات، وتتألف اللجنة من المهندسين: منير عبده فام، ويوسف ميلاد، وتاسونى سوسن، وصموئيل متياس، حيث يواصل العمال رفع السقالات ويعمل الرسامون على استكمال رسم الأيقونات بالحوائط.

كما بدأ عمال النظافة فى توسيع ممرات الكاتدرائية التى تفرش بالسجاد الأحمر، لاستقبال البابا وكبار المسئولين، وأمام المدخل الخارجى للقاعة الكبرى علقت الكنيسة بنرات العيد التى تحمل صور السيد المسيح، كما وضعت الحواجز الخشبية أمام مبانى الكاتدرائية المختلفة.

وقال مصدر مطلع، إن الكاتدرائية سوف تبدأ بعد أيام تنسيقًا أمنيًا مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لتأمين الطرق المؤدية للكاتدرائية وأبوابها ومداخلها أثناء زيارة كبار رجال الدولة، بالتزامن مع تسليم تصريحات الإعلاميين المكلفين بالحضور، حيث حرصت الكنيسة على استخراج التصاريح قبل العيد بشهر كامل.