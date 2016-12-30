المرور: أعمال توسعة وتطوير بمحور 26 يوليو أعلى الطريق الصحراوى لمدة 3 أشهر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، أعمال توسعة وتطوير محور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالتعاون مع مرور الجيزة، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأحد المقبل 1 يناير، وستكون الأعمال بطول 192 مترا، وعرض 10 أمتار فى كل اتجاه، لافتا النظر إلى أن الأعمال عبارة عن إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم بعرض 150 مترا من الطرفين، ووصل خرسانة التوسعات الجديدة بالكوبرى القائم.

ومن جانبه، كشف مصدر أمنى، أن منطقة الأعمال ستشمل 4 حارات مرورية سيتم استقطاع حارة واحدة بكل اتجاه أثناء تنفيذ الأعمال بفواصل حركة خرسانية "نيوجيرسى"، وتسيير حركة المرور أعلى الكوبرى من خلال 3 حارات كاملة فى كل اتجاه، وستكون الأعمال ومعداتها بالكامل من داحل الحاجز الخرسانى المستقطع.

وتابع المصدر، أنه خلال فترة الأعمال، سيتم رفع 50 كمرة خرسانية، بواقع 25 كمرة بكل اتجاه زنة الواحد 100 طن يتم تصنيعها بموقع الأعمال بالجزيرة الوسطى أسفل المحور بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كما سيتم إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم، واستقطاع 3 حارات مرورية، وتسيير الحركة بثلاث حارات بكل اتجاه على 4 مراحل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أسفل محور 26 يوليو دون تعديلات مرورية؛ حرصا على سلامة السائقين.

و لفت المصدر إلى أنه خلال فترة رفع الكمرات الخرسانية سيتم استغلال الجزيرة الوسطى - عرض 40 مترا بعد تمهيدها - لتخدم حركة المرور فى الاتجاهين، وذلك على 4 مراحل - مرحلتين لكل اتجاه ومدة أعمالها 10 أيام متفرقة بواقع 5 أيام للاتجاه الواحد - مؤكدا أنه تم التنسيق لتكون تلك الأعمال خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات والإجازات الرسمية.

وأوضح المصدر أن مدة الأعمال 3 أشهر، اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وذلك على مدار اليوم الكامل، مشددة على أنه جارى تعيين الخدمات المرورية خلال مدة الأعمال، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية -إضاء، مخاريط، طواحين هوائية، فواصل- منعا لحوادث التصادم.