كيف تقدمين الطعام الصلب لطفلك!

عندما تقررين البدء بتقديم الطعام الصلب لطفلك وبعد أن تتأكدي من انه مستعد لذلك وكما نوّهنا سابقاً أن لا تبدئي قبل أن يبلغ طفلك عمر الستة أشهر. وبعد أن تكوني قد اخترت الوقت المناسب للبدء والتأكيد من ملائمة الأجواء وسلامة الطعام ودرجة حرارته. اليك كيفية تقديم الطعام له:

- ابدئي بتقديم كمية قليلة من الطعام الصلب بطرف ملعقة الطفل وانتظري إلى أن يفتح طفلك فمه. كوني صبورة فقد يرفضه في البداية أو لن يعرف كيفية التجاوب مع الملعقة. تذكري أيضاً انه عندما يرضع من ثديك أو من زجاجة الحليب فأنه يدفع بلسانه إلى الأمام، بينما الآن عليه أن يبقي لسانه في الداخل.

- ستلاحظين تطور طفلك خلال الأسابيع المقبلة. فبعد تقديمك للمواد الصلبة والتي أعدتها لتكون شبه سائلة، بإمكانك الآن تقديم أطعمة أثخن. تستطيعين مزج خضر وفواكه مختلفة وبملمس ومذاق مختلف. كذلك تستطيعين تقديم الأطعمة التي يمسكها الطفل بيده، كجزرة مبخّرة، أو قطعة خبز. لا تنسي أن طفلك لايزال بحاجة لوجبته المعتادة من الحليب واحرصي جداً على ألا تتركينه بمفرده عندما يتناول الطعام لتجنب الاختناق أو وقوع أي حادث.

- عند عمر التسعة أشهر تقريباً، طفلك قد يكون لديه سنّان أماميان وباستطاعته تناول أطعمة أكثر صلابة وبقطع أكبر. لايزال من المهم جداً قص قطع اللحم لقطع صغيرة. قدّمي له ثلاث وجبات يومياً مع وجبة حلوة بعد الغداء والعشاء بالإضافة إلى سناك بين الوجبات. تدريجياً طفلك سيستغني عن رضعة الصباح والظهر لكن احرصي على أن يتناول ما بين 500-600 مل من الحليب يومياً.