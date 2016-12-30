بالأسعار.. تعرفي إلى أزياء طفل كل برج؟

هل تعلمين أنَّ الأبراج يمكن أن تؤثر في طريقة اختيار طفلك الملابس المناسبة له؟ فكل مولود من الأبراج، يتصف بطبائع وصفات مختلفة عن مولود برج آخر، فمنهم من يعشق الأزياء زاهية الألوان، وآخرون يفضلون الألوان الهادئة البسيطة.

«سيدتي نت» تقدِّم لك أزياء الأطفال لكل برج، مع جولة في الأسواق السعوديَّة لتختار لك نموذج ملابس لكل برج بالأسعار.



أزياء طفل برج الحمل

أطفال برج الحمل دئماً ما يطورن من أزيائهم، كما أنَّهم يتجهون إلى ارتداء الأزياء ذات الخطوط النادرة غير الشائعة ذات الألوان الجريئة والمنفوشة، كما أنَّهم يهتمون كثيراً بالإكسسوارات.

فستان طفلة الحمل:

• فستان بيس إكس مطرز، لون كورال للبنات، المقاس من 2-8 سنوات

• القيمة: 49 ريالاً.

أزياء طفل برج الثور

مواليد هذا البرج نجد ملابسهم تميل إلى بساطة التصميم والألوان الهادئة، لا تتناسب معهم المزركشات العديدة أو حتى الألوان الجريئة، وفي إكسسواراتهم يميلون إلى النحاس والأنواع المطفأة.

لطفلة الثور اخترنا:

• فستان بيس إكس دانتيل مع جيوب لون كورال للأطفال. مقاسات من 2 -10 سنوات.

• القيمة: 49 ريالاً.

أزياء طفل برج الجوزاء

مواليد هذا البرج متقلبو المزاج، وهم يختارون الملابس والأزياء، التي تلعب دوراً مختلفاً مع كل مناسبة .

يفضل مواليد هذا البرج الأقمشة الطبيعيَّة، التي لا تدخل فيها الألياف الصناعيَّة، خاصة الألوان الداكنة مثل الأحمر القاني والقرنفلي، الأزرق، البنفسجي والزيتي.



لطفلة الجوزاء اخترنا:

• فستان كتان باللون الأصفر مورد بورود جميلة وجذاب بلون وردي وسماوي من عند الخصر وحزام مخطط، ومن أسفل الفستان مخطط بنفس لون الحزام. فستان جميل وأنيق من ماركة لورا اشلي، يتميَّز بجيبون داخلي وكلوت. فستان جميل للمناسبات.

• القيمة: 195 ريالاً.



أزياء طفل برج السرطان

التردد والتذبذب من أكثر سمات أصحاب هذا البرج ما ينعكس على اختيارهم لملابسهم، فنجدهم يختارون ملابسهم وفقاً للحالة النفسيَّة لهم، ويختارون الملابس التي تعيش طويلا معهم فهم لا يفضلون التغيير في ستايل ملابسهم، فلا يفضلون الأزياء اللافتة للأنظار، فالبساطة هي السمة المميزة لهم.

لطفلة السرطان اخترنا:

• فستان بناتي جميل مقلم مزين بلولو من الأمام، فستان ناعم لطفلتك من ماركة لورا اشلي.

• القيمة: 199 ريالاً.

أزياء طفل برج الأسد

مواليد هذا البرج مغرمون بالابتكار، يميلون إلى ارتداء الأزياء التي تلقى قبولا من الآخرين .

أما الإكسسوارات المحبَّبة إليهم فهي تلك التي تتميَّز بالبهجة. لكن لا تناسبهم الأقمشة ذات الاشكال الهندسيَّة كالمربعات أو الرسومات الجريئة أو الخطوط المبالغ فيها .

لطفلة الأسد اخترنا:

• فستان ملون ومزين بأشكال ورسومات مختلفة مع حزام وقطعة مربعة بلون برتقالي على الخصر، تصميم أنيق ومختلف، وهو اختيارك المناسب لطفلتك في المناسبات والأعياد.

• القيمة: 165 ريالاً.

أزياء طفل برج العذراء

مواليد هذا البرج يتميزون بالنظام والدقَّة، يبدون في كامل أناقتهم عند ارتداء الأزياء الكلاسيكيَّة باللونين الأسود والأبيض، البنى، الأخضر أو الأزرق. تناسبهم إلى حدٍّ كبير الألوان الداكنة فتبدو رائعة وعالميَّة .

لطفلة العذراء اخترنا:

• فستان مشجر طبقات بقطعة علويَّة بلون رمادي وبوردة على الجانب. فستان رائع للمناسبات.

• القيمة: 229 ريالاً.

أزياء طفل برج الميزان

مواليد هذه البرج يتميَّزون بالحساسيَّة المفرطة، وأفضل ما يناسبهم الملابس ذات الألوان المتناسقة، فهم يتميزون بالقدرة على التوفيق وتناسق الألوان، يزيد جمالهم في الأزياء الكلاسيكيَّة مع النزعة العصريَّة .

لطفلة الميزان اخترنا:

• فتاة اللباس زهرة طباعة الطفل بنات الأميرة، فستان أنيق، وذات ألوان راقية، ماركة toto.

• القيمة: 108 ريالات.

أزياء طفل برج العقرب

يبدون في قمة الأناقة عند اختيار الأزياء التي تتميَّز بالبساطة مع إكسسوارات لافتة للنظر، وتزداد أناقتهم وجمالهم في الزي الأسود واللون النبيتى .

لطفلة برج العقرب اخترنا:

• طقم بناتي زيبرا بلون وردي مكون من قطعتين تنورة تل بلون وردي وبلوزة زيبرا بفيونكات وردية. طقم ناعم لطفلتك.

• القيمة: 149 ريالاً.

أزياء طفل برج القوس

أفضل ما يناسبهم الأزياء الواسعة الفضفاضة، فتناسبهم الأزياء التي تسهل من حركتهم، واللمسات الخاصة التي يختارونها التي تضفي عليهم لمسة خاصة تميزهم مثل حزام خصر جميل أو ايشارب فاتح.

لطفلة القوس اخترنا:

• طقم تريكو بلون أبيض، مزين بقصاصات على شكل ورود وكرستالات وشريطة من الدانيتل بلون وردي.

• القيمة: 445 ريالاً.

أزياء طفل برج الجدي

يتميَّز مواليد هذا البرج بالحساسيَّة والذكاء، أما مظهرهم فهو أنيق دائماً رغم أنَّهم يرتدون ملابس وأزياء عمليَّة تبدو أنيقة في الأزياء والخطوط الكلاسيك ذات الألوان البنى، الأخضر والبرتقالي. لا تناسبهم الأزياء ذات الألوان الصارخة.

لطفلة الجدي اخترنا:

• فستان من دون أكمام قطعة واحدة بلون بني من الترتر والتل في الجزء السفلي، مناسب للسهرات والمناسبات ماركة mtk.

• القيمة: 299 ريالاً.

أزياء طفل برج الدلو

شخصيَّة مواليد هذا البرج يتمتعون بالاستقلال التام، فهم يختارون أزياء تدل على الشخصيَّة الفرديَّة التي تميِّزهم .

غالباً ما يلجأون إلى اللمسات الغريبة الأطوار غير العاديَّة.

لطفلة الدلو اخترنا:

• فستان رمادي طبقات من التل والتفتة من دون أكمام، مطرز بقطع معدنيَّة صغيرة مربعة الشكل. لباس فريد لطفلتك.

• القيمة: 299 ريالاً.



أزياء طفل برج الحوت

يميلون دائماً إلى التجديد عند اختيار ملابسهم، يفضلون اللون الروز الفاتح، الأخضر غير الصارخ، والأزرق الذي يميل إلى الأخضر، كما يفضلون أن يكون هناك تناسق بين ألوان أزيائهم والإكسسوارات التي يستخدمونها.

لطفلة الحوت اخترنا:

• فستان بناتي أنيق بلون وردي مخطط بخطوط دقيقة بلون أبيض بأكمام قصيرة وعليه شعار الماركة بلون بني، جميل وأنيق، ومن الماركة الشهيرة رالف لورين.

• القيمة:229 ريالاً.