فوائد الفاكهة للمرأة الحامل

تناول الفواكه بألوانها المختلفة في فترة الحمل أمر مهم جداً للحصول على مجموعة متنوِّعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمَّة لك ولجنينك، ولأنَّ الفاكهة غنيَّة بالفيتامينات والمعادن والألياف، يفضل تناول خمس حصص منها يومياً، كشرب كوب من عصير الفاكهة بمكونات طبيعيَّة صافية كأحد حصصك اليوميَّة، ليستمد جسمك وجنينك الفائدة منه.



«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة التغذية، مال الشام كتيل، لتوضح لك أهم الفيتامينات، التي يمكن أن تجدها المرأة الحامل في الفواكه:



• الفواكه الحمضيَّة من أهم مصادر الفوليك:

الفوليك من أهم المعادن، التي يجب على المرأة الحامل أن تأخذها بمجرد التخطيط للحمل وحتى الشهر الرابع، وأهم الفواكه التي تحتوي على حمض الفوليك والكميَّة اليوميَّة التي تحتاجها المرأة الحامل:

- ثمرة كبيرة من البرتقال تحتوي على 55 ميكروغرام من حمض الفوليك، ما يجعلها من الخيارات المثاليَّة خلال فترة الحمل.

- كما يحتوي كوب من عصير البرتقال على 74 ميكروغرام من حمض الفوليك.

- فكوب يومياً من عصير البرتقال يمد السيدة الحامل بالجرعة المناسبة من حمض الفوليك التي يحتاجها الجسم.

* الحديد من الفيتامينات المهمَّة للمرأة الحامل وأهم الفواكه التي تحتوي على الحديد:

- عصير البرقوق والفاكهة المجففة: يحتوي عصير البرقوق على 1.2 مليغرام من الحديد في كل 100 غرام، أي ما يعادل 1/3 كوب، غني بالألياف التي تساعد على تجنُّب الامساك.

تحتوي الفاكهة المجففة على نسب عالية من الحديد، فمثلا 1/2 كوب من الخوخ المجفف يحتوي علي 3.6 مليغرام من الحديد، والمشمش المجفف يحتوي علي 4.8 مليغرام من الحديد، ويحتوي الزبيب على 2.6 مليغرام من الحديد .



• الكالسيوم مهم للحوامل

أفضل الفاكهة الغنيَّة بالكالسيوم :التين المجفف، وهو مصدر رائع للكالسيوم، يحتوي على 162 مل من الكالسيوم لكل 100غرام.

- البرتقال واليوسفي يحتوي كل منهما على 43 مل من الكالسيوم لكل 100 غرام.

- التوت ويحتوي على 39 مل من الكالسيوم لكل 100 غرام.



- فيتامين «سي» مهم للحوامل:

ويوجد في الكيوي والحمضيات.

• تحتاج الحامل إلى تناول فيتامين (د) أثناء الحمل لتزويد طفلها بما يكفي منه في الأشهر القليلة الأولى من حياته.

فيتامين «د» لا يوجد في الخضار والفواكه، مصادره الأسماك الدهنيَّة كالسلمون والتونا والسردين وصفار البيض والحليب وزيت كبد الحوت، وينصح بالتعرُّض المباشر لأشعة الشمس لمدَّة 15 دقيقة على الأقل، وفي حال النقص الشديد للفيتامين ينصح بتناول الأقراص المكملة من الفيتامين والجرعة تكون حسب ارشادات الطبيب.

وأخيراً تضييف الدكتورة شام على السيدة الحامل أن تعرف العقار الدوائي الموصوف ولا يغني الغذاء عنه، والحصول على الفيتامينات عن طريق الغذاء والفواكه الطازجة أمر مهم جداً.



فواكه لها فوائد صحيَّة في فترة الحمل:

* الموز

- بسبب قيمته الغذائيَّة العالية، فهو يحتوي على كميَّة مضاعفة من الحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، عن باقي أنواع الفاكهة، إذ يعدُّ الغذاء المتكامل للأم والجنين، ويعطي المرأة ما تحتاجه من غذاء خلال فترة الحمل، لذا ينصح بتناول حبَّة من الموز بشكل يومي للمحافظة على صحة الأم والجنين.

* التفاح

يخلص الحامل من الاضطرابات المعوية، وذلك لما تحتويه التفاحة الواحدة من ألياف تساعد على تحسين الهضم وإراحة المعدة، كما يسهل عمليَّة الإخراج للحامل، وتناول التفاح بمقدار ثلاث تفاحات يومياً يعطي الأُم الطاقة اللازمة، ويخفف من الإرهاق الجسدي.

* الاجاص

الإجاص من الفاكهة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحراريَّة، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائيَّة، التي تحتاج إليها خلال الحمل، ويمكنك تناول الكمثرى، كما هي أو يمكنك طهيها أو إضافتها إلى العصائر.

• البرتقال

يحتوى البرتقال على العديد من المعادن، التي تتمثل في الكالسيوم والحديد ما يعمل على اكساب الجسم المناعة ومقاومة أي ميكروب.



• الأفوكادو

يعمل على تكوين الدماغ والجهاز العصبي للجنين، وتهدئة غثيان الحمل، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحيَّة للحامل. لذلك يشكل بديلاً مهماً عن المواد الغذائيَّة الدهنيَّة، لذلك يفضل إدخاله في بعض المأكولات كالسلطة أو في أطباق أخرى، كما يفضل أيضاً تناوله كغذاء بين الوجبات.