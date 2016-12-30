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منع سلمى حمدين صباحى من السفر للإمارات بناء علي طلب النائب العام

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منع سلمى حمدين صباحى من السفر للإمارات بناء علي طلب النائب العام منع سلمى حمدين صباحى من السفر للإمارات بناء علي طلب النائب العام

سلمي صباحي

مراسل – ONA:

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، سفر سلمى حمدين صباحى نجلة المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى الإمارات، وذلك لإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بناء علي طلب النائب العام .

صرحت مصادر امنية بالمطار، انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب طائرة شركة النيل المتجهة الى العين بالامارات ، تقدمت سلمى حمدين صباحى لانهاء اجراءات سفرها على الرحلة ، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها فى اجهزة الحاسب الألى ، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر بناء على تعليمات النائب العام .

وأضافت المصادر الأمنية، انة تم الغاء سفرها وأعادة حقائبها مرة اخرى من شركة الطيران ، والسماح لها  بمغادرة الدائرة الجمركية ، لعدم اقتران ادراج المنع من السفر بالضبط والاحضار .

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