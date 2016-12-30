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تركيا تصف عقوبات واشنطن ضد روسيا بـ«العقاب» لحلها الأزمة السورية

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تركيا تصف عقوبات واشنطن ضد روسيا بـ«العقاب» لحلها الأزمة السورية تركيا تصف عقوبات واشنطن ضد روسيا بـ«العقاب» لحلها الأزمة السورية

رجب طيب أردوغان

علقت تركيا على الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ضد أشخاص وكيانات في روسيا, معتبرة أنها تأتي في إطار معاقبة موسكو وأنقرة لنجاحهما في التسوية السورية ،

ونقلت قناة “روسيا اليوم” ، عن إيلنور تشيفيك مستشار الرئيس التركي قولها إن الأمريكيين قلقون بسبب إبعادهم من الوضع في سوريا, مضيفا إن الجانب الأمريكي اخترع مبررا له وتحدث عن تورط روسيا في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة وطلب من 35 دبلوماسيا روسيا مغادرة أراضي البلاد،

وأشار إلي أن هذه العقوبات تهدف ليس فقط إلى تخريب العلاقات الجيدة بين الرئيسين بوتين وأردوغان بل وإلى معاقبة روسيا وتركيا للخطوات الناجحة جدا في سوريا،

وكانت الولايات المتحدة قد قررت – أمس طرد 35 دبلوماسيا روسيا من واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة, بالإضافة إلى فرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

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أونا

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