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قرارات جديدة لخروج ودخول العمالة المصرية بالأردن من يناير 2017

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قرارات جديدة لخروج ودخول العمالة المصرية بالأردن من يناير 2017 قرارات جديدة لخروج ودخول العمالة المصرية بالأردن من يناير 2017

وزير القوى العاملة

قررت المملكة الأردنية إلغاء الحصول على تصريح الخروج والعودة لمغادرة المملكة لجميع العمال من الجنسية المصرية اعتبارا من الثاني من يناير 2017 باستثناء العاملين بمهنة “عامل زراعي”،

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان،  تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان – الأردن, بالتعميم الصادر من وزارة العمل الأردنية بالإجراءات الخاصة بإجازات العمالة المصرية ويقضي بالسماح للعامل من الجنسية المصرية الذي يحمل تصريح عمل ساري المفعول بمغادرة أراضي المملكة والعودة إليها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء تصريح العمل،

كما يسمح للعامل من الجنسية المصرية الذي يحمل وثيقة مغادرة نهائية صادرة عن مديريات العمل ذات الاختصاص بمغادرة المملكة , ويستمر العمل في الإجراءات الخاصة بمنح العمال من الجنسية المصرية بمهنة “عامل زراعي”, والحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول إجازات خروج وعودة شريطة عودة العامل إلى المملكة قبل انتهاء تصريح العمل،

ويسمح للعامل الوافد من الجنسية المصرية بالدخول إلي أراضي المملكة في حالة الموافقة علي استقدامه وحسب الأحوال المعمول بها حاليا.

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