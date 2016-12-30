وزارة التربية والتعليم .. تدريس مادتي الدراسات والعلوم للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل

قالت مصادر من وزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة تدرس إضافة تدريس مادتي العلوم والدراسات للصف الأولي الابتدائي إلى الثالث الابتدائي ، وأكدت الوزارة أن أضافتهما سيكون كنشاط تجربي للطلاب لتعوديهم على تلك المواد ، و صرحت مصادر بالوزارة في تصريحات صحفية ، أن الهدف من إضافة تدريس تلك المواد يعود أيضا لتنمية للانتماء والولاء للطلاب .

تدريس مادتي العلوم والدراسات

وأكدت المصادر أن الهدف هو تنمية الولاء للطلاب خاصة بما يتعلق بمادة الدراسات ، وحتى لا يفاجأ الطالب بالصف الرائع بتلك المواد ورسم الخرائط أو المواد العلمية الخاصة بمادة العلوم ، وأوضحت المصادر ، بانه سيتم عرض مذكرة على الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بشان ضم النشاطين عملي واجتماعي في نشاط واحد ، وأما فصلهم بان يكون كل نشاط على حدة .

قيادات الوزارة

وأشارت المصادر مسئولة أن قيادات الوزارة رحبت بالمقترح المتعلق بمادة الدراسات ، والذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه منذ عامين ، وأوضحت المصادر ، إلى أن تدريس مادة الدراسات كمادة نشاط سيكون عبارة عن رسوم لتعريف الأطفال بالجبال والحدود الجغرافية ، على أن تدرس طوال العام الدراسي ، بداية من العام القادم .

شبكةعيونالإخبارية

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