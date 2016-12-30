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وزارة التربية والتعليم .. تدريس مادتي الدراسات والعلوم للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل

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وزارة التربية والتعليم .. تدريس مادتي الدراسات والعلوم للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل وزارة التربية والتعليم .. تدريس مادتي الدراسات والعلوم للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل

قالت مصادر من وزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة تدرس إضافة تدريس مادتي العلوم والدراسات للصف الأولي الابتدائي إلى الثالث الابتدائي ، وأكدت الوزارة أن أضافتهما سيكون كنشاط تجربي للطلاب لتعوديهم على تلك المواد ، و صرحت مصادر بالوزارة في تصريحات صحفية ، أن الهدف من إضافة تدريس تلك المواد يعود أيضا لتنمية للانتماء والولاء للطلاب .

تدريس مادتي العلوم والدراسات

وأكدت المصادر أن الهدف هو تنمية الولاء للطلاب خاصة بما يتعلق بمادة الدراسات ، وحتى لا يفاجأ الطالب بالصف الرائع بتلك المواد ورسم الخرائط أو المواد العلمية الخاصة بمادة العلوم ، وأوضحت المصادر ، بانه سيتم عرض مذكرة على الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بشان ضم النشاطين عملي واجتماعي في نشاط واحد ، وأما فصلهم بان يكون كل نشاط على حدة .

قيادات الوزارة

وأشارت المصادر مسئولة أن قيادات الوزارة رحبت بالمقترح المتعلق بمادة الدراسات ، والذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه منذ عامين ، وأوضحت المصادر ، إلى أن تدريس مادة الدراسات كمادة نشاط سيكون عبارة عن رسوم لتعريف الأطفال بالجبال والحدود الجغرافية ، على أن تدرس طوال العام الدراسي ، بداية من العام القادم .

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