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القوات العراقية تحرز تقدما ضد داعش بالمحور الشمالى لمدينة الموصل

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القوات العراقية تحرز تقدما ضد داعش بالمحور الشمالى لمدينة الموصل القوات العراقية تحرز تقدما ضد داعش بالمحور الشمالى لمدينة الموصل

>بغداد /أ ش أ/

 أحرزت القوات العراقية تقدما، اليوم الجمعة، بالمحور الشمإلى بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وكبدت تنظيم(داعش) الإرهابى خسائر بالأرواح والمعدات.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، فى تصريح صحفى،إن قوات المحور الشمإلى حررت مصنع أدوية الحكماء ومجزرة بعويزة جنوب تلكيف شمإلى مدينة الموصل ورفعت العلم العراقى بها.

من جهة أخرى،أقرت قيادة التحالف الدولى بان غارة جوية استهدفت موقفا للسيارات يتبع مستشفى فى مدينة الموصل قد تكون تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.. وأشارت إلى أن الغارة دمرت شاحنة صغيرة تقل إرهابيين اثنين من داعش قرب موقع تبين لاحقا أنه موقف سيارات المستشفى.

وكان 197 إرهابيا من تنظيم داعش لقوا مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة على محاور العمليات الشمالية والشرقية والجنوبية بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمإلى العراق أمس/الخميس/ فى اليوم الأول من المرحلة الثانية لتحرير الموصل التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 17 أكتوبر الماضى.


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