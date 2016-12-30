«البابلي» يختتم زيارته لمصر بعد إجراء ١٠ جراحات لمرضى الحول البصرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انتهاء زيارة الخبير المصري الألماني الدكتور إيهاب البابلي استشاري جراحات العيون بمستشفيات برلين بألمانيا، والتي استمرت زيارته لمدة يومي الأربعاء والخميس، في المركز القومي للعيون (معهد روض الفرج) ، بعد قيامه بإجراء 10 عمليات جراحية متقدمة لمرضى الحول البصري، كما ألقى محاضرات تدريبية لشباب الأطباء عن جراحات الحول، حضرها 25 طبيب شاب، فيما قرر الخبير زيارة مستشفى الرمد بالإسكندرية خلال شهر يناير القادم على أن تتكرر زيارته لمصر كل ثلاثة أشهر في محافظات مختلفة للوصول لكافة المرضى المصريين.

وتأتى زيارة الخبير المصرى الألمانى، ضمن فعاليات برنامج طيور الطب المهاجرة برعاية وزارتي الصحة والسكان، والهجرة وشئون المصريين بالخارج من جهة أخرى والذي يعني لاستقبال اعلام مصر من اطبائنا بالخارج ونقل خبراتهم الطبية أطبائنا بالداخل.

الجدير بالذكر أن الدكتور ايهاب البابلي تخرج من كلية الطب جامعة الإسكندرية في عام 1984 وحصل على الدكتوراه من جامعة كيل بألمانيا عام 1994 و عمل كاستشاري متخصص في جراحات الحول بالعديد من المستشفيات الألمانية، وأصبح عضو في العديد من الجمعيات العالمية في مجال جراحات العيون بشكل عام و الحول بشكل خاص.

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> ‫يذكر أن الدكتور ايهاب البابلي هو الخبير الثاني عشر الذي ينضم لبرنامج طيور الطب المهاجرة والذي يهدف إلى توصيل الخبرات العالمية في مختلف مجالات الطب للمريض المصري خاصة في المناطق النائية بالإضافة إلى صقل خبرات شباب الأطباء المصريين بآخر ما توصل اليه العلم.