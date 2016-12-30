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ردًا على عقوبات «أوباما».. روسيا تطرد 35 دبلوماسيًا أمريكيًا

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ردًا على عقوبات «أوباما».. روسيا تطرد 35 دبلوماسيًا أمريكيًا ردًا على عقوبات «أوباما».. روسيا تطرد 35 دبلوماسيًا أمريكيًا

وزير الخارجية الروسى

قررت روسيا طرد 35 دبلوماسيًا أمريكيا ردا على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أمر أمس الخميس بطرد 35 روسيا يشتبه في تجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين فيما يتصل باختراق كيانات سياسية أمريكية في انتخابات الرئاسة هذا العام.

وأضاف لافروف،  إن روسيا لن تدع العقوبات تمر دون رد وإن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة.

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