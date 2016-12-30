المنتخب عن ضم طلبة المستبعد من المصرى: متعود على لعبنا

كتب محمد مراد

كشف مسئولو منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى أن ضم حمادة طلبة لقائمة الفراعنة استعداداً لأمم أفريقيا 2017 بالجابون ، رغم رحيله مؤخراً عن النادى المصرى بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق ، يرجع إلى تعود اللاعب على نظام اللعب مع المنتخب إلى جانب انه اجتهد مع الفريق فى الفترة الأخيرة وكانت من الأسباب الرئيسية فى التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

كان كوبر قد أعلن عقب انتهاء مباراة القمة التى شهدت فوز الأهلى بهدفين عن أسماء لاعبى المنتخب الـ 27 لاعباً بينهم 4 حراس مرمى هم عصام الحضرى ( وادى دجلة ) - شريف إكرامى ( الأهلى ) - أحمد الشناوى ( الزمالك ) - محمد عواد ( الإسماعيلى ) وفى خط الدفاع أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من ( الأهلى ) - أحمد دويدار وعلى جبر من ( الزمالك ) - محمد عبد الشافى ( أهلى جدة ) - حمادة طلبة ( المصرى ) وعمر جابر ( بازل السويسرى ) وأحمد المحمدى ( هال سيتى ) وكريم حافظ ( لانس الفرنسى)، وفى الوسط محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح " روما الإيطالى " ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى وعبد الله السعيد ( الأهلى ) وإبراهيم صلاح - طارق حامد ومحمد إبراهيم ( الزمالك ) ومحمود عبد المنعم "كهربا" ( اتحاد جدة السعودى ) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة ( بانيتوليكوس اليونانى ) ، و فى الهجوم مروان محسن ( الأهلى ) وأحمد حسن "كوكا" ( سبورتنج براجا ) وأحمد جمعة ( المصرى ).