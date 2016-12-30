5 سيناريوهات محتملة لاجتماع مرتضى منصور وجهاز الزمالك بعد خسارة القمة

كتب عمرو جاب الله

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعاً فى الثانية من ظهر اليوم الجمعة، مع الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة محمد حلمى بعد الخسارة من الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

اجتماع مرتضى منصور مع الجهاز الفنى للزمالك يأتى على رأس ملفاته مناقشة أسباب الخسارة فى القمة 113، وهناك بعض السيناريوهات المحتملة والمتوقعة لتلك الجلسة الطارئة.

1- تعديل الجهاز الفنى للفريق

يعد سيناريو إجراء تعديلات فى بعض أفراد جهاز الزمالك، أحد السيناريوهات المطروحة بقوة فى اجتماع مرتضى منصور مع الجهاز الفنى اليوم الجمعة، حيث أوضح رئيس قلعة ميت عقبة أن الفريق الذى يرغب فى التتويج ببطولة عليه ألا يتعرض للهزيمة.

2- اعتذار محمد حلمى عن الاستمرار

توالت توابع القمة 113 وخرجت بعض الأنباء التى تردد نغمة استقالة محمد حلمى عن قيادة الفريق وهوا ما نفاه إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى جملة وتفصيلاً حيث قال:"لو المدير الفنى استقال هيقدمها لمين؟.. فهو لم يقدم أية استقالات سواء لرئيس النادى أو لي"، إلا أن اعتذاره عن الاستمرار يبقى سيناريو وارد حدوثه.

3- توجيه الشكر لجهاز الزمالك

يبقى السيناريو الثالث الوارد حدوثه توجيه الشكر إلى جهاز الزمالك وذلك بكامل تشكيله حيث يتبناه جبهة قوية داخل مجلس قلعة ميت عقبة إلا أن الآراء تنقسم حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

4- استمرار الجهاز بكامل تشكيله

كما من الوارد إصدار مرتضى منصور قراراً بتجديد الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى مع وجود تصور للمرحلة المقبلة باتفاق بين المجلس الأبيض والجهاز الفنى.

5- غياب حلمى يعصف به بمفرده

بينما يبقى آخر السيناريوهات الوارد حدوثها عدم حضور محمد حلمى المدير الفنى للفريق للاجتماع حيث أغلق المدرب هاتفه بعد المباراة ما قد يعصف به بمفرده.