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ضبط 35 خارجا عن القانون بحوزتهم أسلحة ومخدرات و13 هاربا فى حملة بالغربية

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ضبط 35 خارجا عن القانون بحوزتهم أسلحة ومخدرات و13 هاربا فى حملة بالغربية ضبط 35 خارجا عن القانون بحوزتهم أسلحة ومخدرات و13 هاربا فى حملة بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية ومروجى المواد المخدرة بالمراكز والمدن.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالأقسام والمراكز، من ضبط شخصين بحوزتهما 2 طبنجة و12 طلقة 9 م.

كما تم ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 120 جرام حشيش، و359 قرصا مخدرا، كما تم ضبط 28 قطعة سلاح أبيض بحوزة 28 شخصا، بالإضافة إلى ضبط 13 متهما هاربا، وتم تحريز المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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