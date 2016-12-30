ضبط حداد بحوزته شهادة محو أمية مزورة أثناء محاولته استخراج رخصة بشبرا الخيمة

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط حداد بحوزته شهادة محو أمية مزورة، تقدم بها لوحدة مرور شبرا لاستخراج رخصة قيادة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بأنه حال قيام العقيد عبد العظيم محمد عبد العظيم، رئيس مباحث إدارة المرور بالمديرية، بالمرور على صالة القيادة بوحدة تراخيص شبرا الخيمة، وبفحص أوراق "حسن.ا. ا" حداد زخرفى المقدمة لاستخراج رخصة قيادة، وتبين أن شهادة محو الأمية المقدمة بالملف والمنسوب صدورها من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مكتب حى شرق شبرا الخيمة يشتبه فى كونها مزورة.

وبالاستعلام من جهة صدور الشهادة، أفادت بأن البيانات الواردة بالشهادة غير صحيحة (مزورة) وغير منسوب صدورها من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بقيامه بشرائها من موظفة نظير مبلغ مالى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 25570 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.