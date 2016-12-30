سائق يطارد تشكيلا عصابيا للسطو المسلح ويقتل أحدهم دهسا بعد سرقته بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض سائق بإحدى الشركات لسطو مسلح من جانب 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا للسطو المسلح والسرقة بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، حيث استولوا منه على هاتف محمول ومبلغ مالى، مما دفع المجنى عليه لمطاردتهم بسيارته وصدم أحدهم مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد عمرو حجازى، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة صدمه بواسطة سيارة نصف نقل أعلى الطريق الدائرى.

وبإجراء التحريات تبين للنقيبين محمد عتلم وطارق مدحت معاونى مباحث قسم الهرم أنه اثناء توقف سائق بإحدى الشركات الخاصة بسيارته أعلى الطريق الدائرى منتظرا مندوب المبيعات الذى يعمل بصحبته، فوجئ بـ3 أشخاص يهددونه بالأسلحة البيضاء واستولوا منه على هاتف محمول ومبلغ مالى وفروا هاربين.

وتوصلت التحريات إلى أن السائق قرر تتبع المتهمين، وطاردتهم حتى صدم أحدهم بسيارته مما أسفر عن مفارقته الحياة وفر المتهمين الآخرين هاربين، وتم التحفظ على السائق، وحرر محضر بالواقعة وأنتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد حسن من قسم الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لمعاينة محل الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.