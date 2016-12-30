شقوط عاطل أثناء سرقته المواطنين بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل حال قيامه بسرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الدائرى بالخصوص، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص، يفيد بأنه حال مرور النقيب أحمد سلامة ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية، والمعين خدمة القول الأمنى والقوة المرافقة، شاهد شخصا يشهر سلاح أبيض فى وجه أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم الخصوص.

وتم ضبطه وتبين أنه "محمد ا ع" عاطل، السابق اتهامه فى عدد "9" قضايا "سرقات متنوعة – سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل – سلاح – نشل – مخدرات" آخرها القضية رقم 24685 جنايات قسم المرج لسنة 2015م "مخدرات"، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" حال استيقافه "نظير ا م" عامل وإشهار السلاح الأبيض المضبوط حوزته فى وجهه بقصد سرقة هاتفه المحمول.

وبسؤال المجنى عليه أيد الواقعة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12864 جنح قسم الخصوص لسنة 2016.