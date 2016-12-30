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ضبط 22 عاطلا بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بالقليوبية

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ضبط 22 عاطلا بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بالقليوبية ضبط 22 عاطلا بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، ضبط 22 عاطلا بحوزتهم 7 قطع اسلحة نارية و725قرص مخدر وكيلو بانجو  بالقليوبية.

شن اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم بندقية خرطوش  و6فرد خرطوش وكيلو حشيش و725 قرص مخدر وكيلو و200 جرام بانجو، و285 جرامات من مخدرالهيروين، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 


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