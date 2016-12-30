اهتمامات المصريين2016.. حيرة الدولار وحزن على الساحر وسمعنا"ادينى رمضان"

إعداد محمد تهامى زكى – جرافيك شريهان نجدى

أحداث كثيرة ومتعاقبة شهدتها مصر خلال عام 2016 الذى شارف على الانتهاء، عدد كبير منها حاز اهتمامات المصريين، كشفت شركة جوجل العالمية عنها من خلال توضيح الكلمات الأكثر بحثًا فى المجالات المختلفة، وجاءت النتائج البحث كالتالى:-

- كشف جوجل عن قائمة اهتمامات المصريين فى 2016

أهم الموضوعات

1- نتيجة الثانوية العامة 2016

2- سعر الدولار

3- مسلسل الأسطورة

4- الألعاب الأولمبية 2016 فى ريو دى جانيرو

5- لعبة Pokemon Go

أهم الكلمات

1- جنازة محمود عبد العزيز

2- تيران وصنافير

3- مسابقة وزارة التنمية المحلية

4- شم النسيم 2016

5- حريق العتبة

الأغانى

1- أغنية إدينى رمضان

2- أغنية أنت معلم

3- أغنية مفيش صاحب

4- أغنية بحبك يا صاحبى

5- أغنية ابن دمى

المسلسلات

1- الأسطورة

2- حبيبى دائما

3- أريد رجلا

4- أبو البنات

5- القيصر

الشخصيات العامة

1- نزار قبانى

2- أحمد شيبة

3- محمود عبد العزيز

4- عمرو دياب

5- ميرهان حسين