7 عادات يومية تدمر عظامك أهمها.. قلة النوم

نهى طارق

الحفاظ على صحة العظام هو أمر مهم للوقاية من التعرض للكسور والإصابة بالهشاشة، وتؤكد الدراسات أن العظام تبدأ فى فقد كتلتها بعد سن العشرين بشكل تدريجى وهناك بعض العادات السيئة اليومية التى تسبب ضرراً كبيراً للعظام والتى رصد بعضها موقع Step to Health:

1- النظام الغذائى السيئ

تؤكد الدراسات أن كتلة العظام فى الجسم تعتمد على كمية الكالسيوم فى الجسم وهو أمر ضرورى للحفاظ على العظام، لذلك فأن من أسوء العادات التى تدمر العظام هى تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك الذى يقلل امتصاص الكالسيوم. كما أن الكليتين تجد صعوبة فى هذه المشروبات.

2- الإكثار من تناول القهوة

يحذر الأطباء من تناول أكثر من كوبين من القهوة فى اليوم لأنها تتسبب فى إخراج الجسم من الكالسيوم عن طريق البول.

3- كثرة الملح

يتسبب كثرة الملح فى صعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عن الأطعمة المالحة.

4- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء ضارة للعظام فهى غنية بالأحماض الأمينية التى تحتوى على الكبريت. هذه العناصر التى تزيد من تخلص الجسم من الكالسيوم عن طريق البول.

5- قلة النوم

وفقا لإحدى الدراسات التى نشرت فى مجلة الطب فإن قلة النوم لها أضرار عديدة على صحة ونخاع العظام كما أن هذه الدراسة تقول إن قلة النوم يجعل تمعدن العظام أكثر صعوبة هذا يمكن أن يؤدى إلى هشاشة العظام.

6- ارتداء السيدات الكعب العالى

تؤكد الدراسات أن ارتداء الكعب العالى يؤثر على عظام القدمين والسيقان والظهر كما أن أيضاً حمل الحقائب الثقيلة من أسوأ العادات التى تضر العظام فتؤكد الدراسات أن حمل أكثر من 10 كيلو يشكل خطورة على العظام خاصة عند السيدات إن لم تكن بنية العظام قوية.

7- تناول الكحول

تؤكد الدراسات أن تناول المشروبات الكحولية تؤدى إلى فقدان 2٪ من كتلة العظام كما أنه يتداخل مع امتصاص للجسم للكالسيوم وفيتامين (د) الضروريان لتكوين العظام كما أن الاستهلاك المفرط للكحول يدمر الخلايا البانية للعظام.