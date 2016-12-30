أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. الحكم على متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية

Google+ Print
غدًا.. الحكم على متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية غدًا.. الحكم على متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية

تصدر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى 30 مارس من العام الجارى بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا