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غدًا.. الحكم فى طلب التحفظ على أموال شبكة الاتجار بالبشر

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غدًا.. الحكم فى طلب التحفظ على أموال شبكة الاتجار بالبشر غدًا.. الحكم فى طلب التحفظ على أموال شبكة الاتجار بالبشر

تصدر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو ،  حكمها فى قرار النائب بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.

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