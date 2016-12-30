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ننشر أول صور لسور كنيسة دمياط الجديدة بعد تعليته بالأسلاك الشائكة

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ننشر أول صور لسور كنيسة دمياط الجديدة بعد تعليته بالأسلاك الشائكة ننشر أول صور لسور كنيسة دمياط الجديدة بعد تعليته بالأسلاك الشائكة

>دمياط -عبده عبد البارى

أكد مصدر أمنى أنه تم إنهاء أزمة كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، من خلال تكثيف التواجد الأمنى وتركيب أسلاك شائكة بسور الكنيسة وبمحيطها، بالإضافة إلى زيادة الانارة بمحيط الكنيسة، عن طريق تركيب كشافات على أعمدة الإنارة المحيطة بالكنيسة.


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وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تركيب 30 كشاف صوديوم على أعمدة الإنارة المحيطة بالكنيسة من الشوارع الأربعة التى تحيط بالكنيسة.

 

وشهدت كنائس مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر وفارسكور إجراءات أمنية مكثفة ووضع الحواجز الأمنية بمحيط الكنائس ووضع بوايات إلكترونية لتفتيش المترددين على الكنيسة، فى إطار استعدادت مديرية أمن دمياط لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وتجوب حاليا مركبات الكول الأمنى شوارع وميادين مدينة دمياط ودمياط الجديدة، لبث الأمن فى نفوس المواطنين.

 

 


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