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القوى العاملة: إلغاء تصريح الخروج والعودة للعمالة المصرية بالإردن اعتبارا من 2 يناير

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القوى العاملة: إلغاء تصريح الخروج والعودة للعمالة المصرية بالإردن اعتبارا من 2 يناير القوى العاملة: إلغاء تصريح الخروج والعودة للعمالة المصرية بالإردن اعتبارا من 2 يناير

>كتب محمود راغب

قالت وزارة القوى العاملة  ، إن المملكة الأردنية ، قررت  إلغاء الحصول علي تصريح الخروج والعودة لمغاردة المملكة لجميع العمال من الجنسية المصرية اعتبارا من الثانى من يناير 2017 باستثناء العاملين بمهنة "عامل زراعي".

وأوضحت  الوزارة ،  فى بيان صحفى اليوم الجمعة  ،  أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة  بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بالتعميم الصادر من وزارة العمل الأردنية بالإجراءات الخاصة بإجازات العمالة المصرية ويقضي ، بالسماح للعامل من الجنسية المصرية الذي يحمل تصريح عمل سارى المعفول بمغادرة أراضي المملكة والعودة إليها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء تصريح العمل .

كما يسمح القرار للعامل من الجنسية  المصرية  ،  الذى يحمل وثيقة مغادرة نهائية صادرة عن مديريات العمل ذات الاختصاص بمغادرة المملكة ، ويستمر العمل في الإجراءات الخاصة بمنح العمال من الجنسية المصرية بمهنة "عامل زراعي"، والحاصلين علي تصاريح عمل سارية المفعول إجازات خروج وعودة شريطة عودة العامل إلي المملكة قبل انتهاء تصريح العمل ، ويسمح للعامل الوافد من الجنسية المصرية بالدخول إلي أراضي المملكة في حالة الموافقة علي استقدامه وحسب الأحوال المعمول بها حاليا. 


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