العثور على جثة قد تعود لسفير اليونان في سيارة محروقة بالبرازيل

أعلنت الشرطة البرازيلية، العثور على جثة داخل سيارة محروقة في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية يشتبه في أنها تعود للسفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريديس .

وأكدت اليوم الجمعة السلطات البرازيلية المعنية أنها ستجري فحصا لتحديد هوية القتيل ومعرفة ما إذا كانت تعود للسفير نفسه أم لا.

وقد نشرت وسائل إعلام برازيلية صورة لسيارة السفير اليوناني التي وجدت في بلدية نوفا-إيغواسو.

وكانت مصادر إعلامية برازيلية، قد أفادت سابقا بأن السفير اليوناني لدى البرازيل كيرياكوس أميريديس اختفى في ريو دي جانيرو وأنه شوهد آخر مرة مساء يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن أميريديس شغل منصب قنصل اليونان في البرازيل في الفترة (2001-2004) وتولى منصب السفير في يناير الماضي، وكان يقضي عدة أيام من حين إلى آخر في ريو دي جانيرو للاستجمام.