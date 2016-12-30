الكشف على سائقى حافلات المدارس ضد تعاطى المواد المخدرة فى 8 محافظات

بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذًا للبروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارتي الصحة والسكان، والداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،تم الكشف على(1987) من سائقى حافلات المدارس ” الخاصة- والدولية- الرسمية للغات ” ضد تعاطي المواد المخدرة بداية من العام الدراسى الحالى 2016/2017 وحتى تاريخه.

وصرح اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بأن الحملة شملت عدد “117″ مدرسة بعدد “32″ إدارة تعليمية فى “8″ محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والشرقية، والبحر الأحمر، والغربية، وبورسعيد، موضحًا أن الحملة أسفرت عن وجود “63″ حالة تعاطى وإدمان، وبذلك تكون النسبة المئوية حسب عدد حالات الفحص 3.2%.