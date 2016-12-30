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وزيرة التضامن توافق على منح 2044 حالة معاشات استثنائية

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وزيرة التضامن توافق على منح 2044 حالة معاشات استثنائية وزيرة التضامن توافق على منح 2044 حالة معاشات استثنائية

وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي

ترأست وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية،ووافقت على منح 2044 حالة معروضة معاشات استثنائية.

تنوعت الحالات بين الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والخدمات الجليلة التى استلزم الأمر البت فيها.

وضمت الحالات، تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب والتطرف وتكريم عدد من رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرا لجهودهم المتميزة طوال مدة خدمتهم وتخفيفا لظروف أسرهم الناجمة عن فقدهم.

كما تضمنت حالات تكريم أخرى فى مجال العمل العام من حملة الأوسمة و الأنواط تقديرا حميد لصفاتهم، وجليل خدماتهم طوال مدة عملهم.

أ ش أ

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