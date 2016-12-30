أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. الحكم فى إستئناف «تيران وصنافير»

Google+ Print
غدًا.. الحكم فى إستئناف «تيران وصنافير» غدًا.. الحكم فى إستئناف «تيران وصنافير»

أرشيفية

تصدر غدًا السبت، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حكمها فى الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية .

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيرى عبد الفتاح”، والمحامى “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يونيو الماضى حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"